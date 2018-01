¡Sin identificación! Así están las tumbas donde sepultaron a los zulianos que mataron en el Junquito

enero 21, 2018 - 3:58 pm

Ayer, casi a las 6:00 de la tarde enterraron en el cementerio “La Chinita” a Daniel Soto y a los hermanos Lugo, zulianos que perecieron en el Junquito junto al ex policía, también fallecido, Óscar Pérez.

Las tumbas de los muchachos no están identificadas, ni siquiera una flor marchita tienen encima, pero se ubican en el jardín 11-A del camposanto. La bóveda de Daniel, “el periodista”, como lo identifica un trabajador del lugar, es la 15-94 y solo está silueteado el espacio en la arena; la de los Lugo son la 16 y la 18 y estas están tapadas con un cerro de tierra que excavaron de la bóveda de al lado, relató el empleado del cementerio que prefirió no identificarse y que, además, comentó que en lo que va del día, no ha visto a familiares de los fallecidos acercarse al lugar donde reposarán sus restos para siempre.

Jardines “La Chinita” está abierto con total normalidad al público, como acostumbra todos los domingos, y ya no hay presencia militar ni policial. Algunas personas que visitaban el cementerio llegaron a la tumba de los muchachos y lamentaron sus muertes por esto, expresaron sus molestias con respecto a la atrocidad impartida por la autoridad venezolana de impedir el paso a todos los dolientes para sepultarlos y darles el último adiós.

Durante la sepultura de Soto y los Lugo, se supo que, un oficial del alto mando militar autorizó la entrada de cinco personas solamente que guardaran familiaridad con los fallecidos. Media hora después entró otro grupo igual y el resto de los parientes quedaron por fuera.

Syremni Bracho

Fotos: Rafael Bastidas

Noticia al Día