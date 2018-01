Actor Gabriel Soto arremete contra aquellos que lo “difamaron”

enero 20, 2018 - 7:32 pm

Gabriel Soto arremetió contra prensa y personas que lo “difamaron”, luego de que Julián Gil y Marjorie de Sousa dieran a conocer los resultados del examen de ADN que le practicaron al pequeño Matías Gregorio, el cual confirmó que el menor sí es hijo de Gil.

“Para toda la gente y la prensa que me difamó, me calumnió, especuló, me insultó y hasta se burló de mí sin pensar en el daño moral que le provocaron a mi familia, a mis hijas y a mi matrimonio. Ahí está la verdad. La que siempre defendí y por la que muchas veces salí a dar la cara. Ahí están las pruebas. Que quede de reflexión que antes de juzgar e inventar hay que conocer la verdad”, escribió.

