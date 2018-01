Carabobo FC y Club Guaraní disputan la segunda fase de la Libertadores

enero 30, 2018 - 9:02 am

El 2018 apenas está comenzando y ya tenemos encuentros decisivos en la Copa Conmebol Libertadores de América. Esta vez se enfrentan en la segunda fase del torneo, Carabobo FC vs Club Guaraní de Paraguay. El encuentro será disputado este martes 30 de enero, a partir de las 6:15 PM, en el Estadio Metropolitano de Mérida. Los carabobeños deberán mostrar su garra lejos de su afición debido a que el Polideportivo Misael Delgado de Valencia no tiene los requisitos necesarios para una competición internacional. Para las casas de apuestas consultadas en OddsShark, un empate entre ambos equipos no es un resultado esperado, es por eso tal marcador se paga a +220.

La plantilla del Carabobo FC ha sufrido varias modificaciones para iniciar este nuevo año, comenzando por la contratación del técnico colombiano Wilson Gutiérrez, quien ya ha pasado por varios equipos, siendo el más conocido el Independiente Santa Fe de Colombia. Además de Gutiérrez, el conjunto granate contará con cuatro extranjeros en el club: los argentinos Federico Silvestre y Facundo Callejo, además del mexicano Alfonso Nieto y el goleador colombiano Tommy Tobar que ya formaba parte del plantel. Por Venezuela, Carabobo contará con la incorporación de Carlos Lujano, procedente del Oriente Petrolero de Santa Cruz de la Sierra y Andrés Montero, que viene de ser campeón con el Deportivo Lara. Todos fueron presentados por Jimmy Ayoubissa, presidente de la Junta Directiva de “La Vinotinto Regional”.

El Club Guaraní de Paraguay también viene completamente renovado. Luego de su participación en la Conmebol Libertadores del 2017 el club de Asunción anunció varios cambios en su plantilla, el primero de ellos fue la incorporación del técnico argentino Sebastián Saja y el portero uruguayo Gastón Guruceaga. Además, en este 2018 Guaraní contará también con los argentinos Cristian Esparza, Andrés Roberto Imperiale y Ezequiel Videla -quien se perderá este encuentro, por no estar aún habilitado para jugar con el nuevo equipo. El club aborigen también anunció la adquisición de los jugadores paraguayos Pablo Velásquez, Luis Neri Caballero, Brahian Ayala y Gabriel Perrotta, quien viene de jugar con el Nacional de Uruguay.

Carabobo terminó la ronda eliminatoria del torneo apertura en mayo del año pasado en el segundo lugar de la tabla con el mejor saldo de goles del campeonato, pero cayó ante el Monagas en la semifinal. Luego, en el clausura, finalizó en el tercer lugar de la ronda regular, esta vez con el segundo mejor saldo de goles, pero cedió nuevamente en semifinales, esta vez frente a Mineros de Guayana. Carabobo FC no es el favorito de los sitios de apuestas deportivas para llevarse la victoria en este encuentro, debido a la poca tradición que posee en competencias internacionales, al contrario de su rival paraguayo, es por eso que una victoria granate en Mérida se paga a +276.

El conjunto paraguayo disputó la fase de grupo de la Libertadores el año pasado con el Gremio de Brasil, el Deportes Iquique de Chile y el Zamora de Venezuela, clasificándose en segundo lugar. Pero luego, en los octavos de final, cayó derrotado ante el River Plate de Argentina. En esta fase del torneo, el Club Guaraní es el favorito de las casas de apuestas consultadas en OddsShark para llevarse la victoria, es por eso que un triunfo paraguayo en Mérida se paga a +117.

