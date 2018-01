Conoce las nuevas reglas que se implementarán en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas

enero 30, 2018 - 9:24 pm

Un corredor será colocado en segunda base al inicio del 11er inning del Juego de Estrellas, y en cada inning adicional, de acuerdo con una propuesta de la gerencia de las Grandes Ligas.

El experimento sería usado también en el 10mo inning en partidos de pretemporada, de acuerdo con una propuesta del 9 de enero obtenida por The Associated Press. Los partidos de los campos de entrenamiento estarían limitados a 10 innings.

Preocupado por lesiones en partidos que no cuentan, el gremio de jugadores casi seguramente no se opondrá al concepto. MLB no planea usar la regla en partidos de la temporada regular. Las Grandes Ligas experimentaron el año pasado con la regla a nivel de las menores en las ligas de Arizona y de la Costa del Golfo.

Incapaces hasta ahora de lograr un acuerdo con los jugadores para un cronómetro de lanzamientos o límites a las visitas al montículo, los dueños de equipos discutirán sus próximos pasos en reuniones que concluyen el jueves en Beverly Hills, California.

El comisionado Rob Manfred se reunió el 23 de enero con el presidente del gremio de jugadores Tony Clark. Manfred ha prometido desde hace tiempo que hará cambios esta temporada con o sin acuerdo con los jugadores, pero dice que prefiere un acuerdo y está dispuesto a negociar las reglas.

MLB tiene el derecho a implementar la propuesta hecha al acabarse la campaña pasada, que incluye un límite de 30 segundos entre bateadores y de 20 segundos entre lanzamientos que comenzaría de cero cada vez que el lanzador se sale de la lomita o cuando lanza o pretende lanzar a una base para sorprender a un corredor. Habría además un límite de un viaje al montículo por pitcher cada inning, y una segunda visita resultaría en un cambio de lanzador. Las violaciones serían castigadas con penalizaciones de bolas-strikes.

El promedio de los partidos en la pasada campaña

Los partidos de nueve innings promediaron un récord de 3 horas y 5 minutos durante la campaña regular del 2017 y 3:29 en la postemporada. Los jugadores se han resistido al cronómetro de lanzamientos, al tiempo que parecen más dispuestos a límites en las visitas al montículo.

Bajo la propuesta más reciente de las Grandes Ligas, habría un cronómetro de lanzamientos solamente cuando no haya corredores en bases y sería fijado en 18 segundos. Un cronómetro de 20 segundos con corredores en bases seria añadido para el 2019.

Agencias