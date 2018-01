enero 28, 2018 - 8:57 am

Este domingo se realizará la 60 edición de los premios Grammy, los más importantes de la industria musical internacional y “Despacito” de los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee buscará hacerse un lugar en la historia al ser la única canción en español que compite en las categorías más importantes de la noche; aunque la pelea no será nada fácil.

Sea cual fuere el resultado para “Despacito”, en la edición 2018 de los Grammy destacará la música hip hop. Jay-Z, estrella del género, parte como favorito con ocho postulaciones. Le sigue Kendrick Lamar con site nominaciones. Ambos buscarán llevarse trofeos en las categorías centrales: Álbum de año y Canción del año.

Solo dos álbumes de rap han ganado el Álbum del Año en la historia de los Grammy, pero el hip hop se tornó este año el estilo musical más popular en Estados Unidos, superando al rock. ¿Se animará a legitimar la Academia este gusto popular?

De la calle y la Academia

Muchas veces criticados por su falta de contacto con la realidad, los premios Grammy que se entregan este domingo en Nueva York pueden recuperar su contacto con el público al consagrar al hip hop.

Tres álbumes de hip hop aspiran al Álbum del Año, el mayor premio de la industria de la música estadounidense.

Por primera vez ningún hombre blanco ha sido nominado a este premio, en el que 4:44 de la estrella del rap Jay-Z compite contra álbumes de los raperos Kendrick Lamar y Childish Gambino, así como contra Bruno Mars, que ha resucitado el funk, y una única mujer, la joven neozelandesa y prodigio del pop Lorde.

Jay-Z, de 47 años, el marido de la famosa Beyoncé que encabeza con ocho las nominaciones, ya ha recibido 21 premios Grammy, pero nunca en las categorías principales.

Sobre la Ceremonia y la alfombra

La ausencia de mujeres de los Gramm 2018 será en parte culpa del calendario. Dos cantantes, Adele y Taylor Swift, ganaron los dos últimos premios al Álbum del Año. Pero canciones de Swift, Beyoncé y otras artistas fueron lanzadas fuera del periodo de elegibilidad para estos Grammy.

No obstante, en un posible reconocimiento del movimiento contra el abuso sexual #MeToo, los artistas invitados a cantar en la ceremonia incluyen a Kesha, que lucha para librarse de un contrato con su productor, Dr. Luke, a quien acusó de violación.

Un grupo de músicos propuso asimismo vestir una rosa blanca en la ceremonia del domingo para defender los movimientos #MeToo y #Time’s Up.

En vivo desde el Madison Square Garden

Además de Kesha, están confirmadas las actuaciones en vivo de estos otros artistas: Elton John junto a Miley Cyrus, Rihanna con DJ Khaled y Bryson Tiller, Cardi B con Bruno Mars, Alessia Cara, Khalid junto a Logic y Kendrick Lamar, Sam Smith, U2, Lady Gaga y Pink.

Latinoamerica también tendrá un espacio en la cermeonia del Grammy 2018 con el número musical en vivo de Luis Fonsi y Daddy Yankee, quienes se reencuentras tras varios meses de distancia provocados por un desacuerdo por el uso de “Despacito”.

Los nominados

La ceremonia de los Grammy 2018 contará por segundo año consecutivo con el británico James Corden como animador.

Esta es la lista de nominados en las principales categorías:

Grabación del año

“Redbone” de Childish Gambino

“Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee junto a Justin Bieber

“The Story of O.J.” de Jay Z

“HUMBLE” de Kendrick Lamar

“24K Magic” de Bruno Mars

Álbum del año

Awaken, My Love! de Childish Gambino

4:44 de Jay Z

DAMN de Kendrick Lamar

Melodrama de Lorde

24K Magic de Bruno Mars

Canción del año

“Despacito”, de Luis Fonsi.

“4:44” de Jay Z.

“Issues” de Julia Michaels

“1-800-273-8255” de Logic

“That’s What I Like” de Bruno Mars

Mejor artista nuevo

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

Mejor performance pop

“Love So Soft” de Kelly Clarkson

“Praying” de Kesha

“Million Reasons” de Lady Gaga

“What About Us” de P!nk

“Shape of You” de Ed Sheeran

Mejor performance en dúo o grupo pop

“Something Just Like This” de The Chainsmokers & Coldplay

“Despacito” de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber

“Thunder” de Imagine Dragons

“Feel It Still” de Portugal. The Man

“Stay” de Zedd y Alessia Cara

Mejor álbum de música alternativa

Everything Now, Arcade Fire

Humanz, Gorillaz

American Dream, LCD Soundsystem

Pure Comedy, Father John Misty

Sleep Well Beast, The National

Mejor performance de Rock

​”You Want it Darker” de Leonard Cohen

“The Promise” de Chris Cornell

“Run” de Foo Fighters

“No Good” de Kaleo

“Go To War” de Nothing More

Mejor interpretación pop solista

“Love So Soft”, Kelly Clarkson

“Praying”, Kesha

“Million Reasons”, Lady Gaga

“What About Us”, Pink

“Shape of You”, Ed Sheeran

Mejor album pop vocal tradicional

​Nobody But Me (Deluxe Version), Michael Buble

Triplicate, Bob Dylan

In Full Swing, Seth MacFarlane

Wonderland, Sarah McLachlan

Tony Bennett Celebrates 90, varios artistas.

Mejor álbum pop latino

Lo único constante de Alex Cuba

Mis planes son amarte de Juanes

Amar y vivir en vivo desde la ciudad de México de La Santa Cecilia

Musas de Natalia Lafourcade y Los Macorinos

El dorado de Shakira

Mejor álbum latino de rock, música alternativa o urbana

Ayo de Bomba Estéreo

Pa’Fuera

Salvavidas De Hielo de Jorge Drexler

El Paradise de Los Amigos Invisibles

Residente de Residente

