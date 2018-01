Contadores del Zulia disertan sobre la aplicación del “Aporte Único Especial”: “Ese decreto no tiene basamento legal”

enero 23, 2018 - 8:44 pm

La tarde noche de este martes 23 de enero, se realizó en la sede del Colegio de Contadores del Estado Zulia, un conversatorio titulado “Legalidad del Derecho- Mecanismos de Defensa”, para discernir sobre el decreto 0002 “Aporte Especial Único para el rescate de la ciudad de Maracaibo”, emitido por el alcalde Willy Casanova, que busca el pago del 1 por ciento sobre los ingresos brutos obtenidos en el ejercicio fiscal del año 2017.

La actividad estuvo encabezada por el presidente del Colegio de Contadores, James Ramos, y tuvo como invitados al licenciado Jesús Fernández, Contador, experto en el área tributaria y ex presidente de dicha institución; a Robert Barboza, Contador y Abogado; al licenciado José Fereira, Contador; al licenciado Jesús Aranaga, Contador y experto en el área tributaria; y al licenciado Armando Chávez, también Contador y experto en el área tributaria, quienes explicaron a los presentes las razones y debilidades que presenta este decreto.

Ramos inició el encuentro analizando el impacto que significa el pago de dicho impuesto a través de este decreto, e incentivó a sus agremiados a seguir colaborando en estas actividades, que busca el acercamiento y brindar herramientas para la asesoría de nuestros clientes. “Como organización somos apolíticos, solo buscamos el bienestar de nuestros clientes y que mejor manera de ayudar a nuestros agremiados que con este tipo de temas. Estamos de alguna manera de acuerdo con el decreto, más no con la forma del mismo”, comentó Ramos.

Por su parte el licenciado Jesús Fernández destaca que este decreto viola siete artículos, el 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; el artículo 3 del Código Orgánico Tributario, y los artículos 162, 163, 165 y 166 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, porque a su juicio no hubo una participación o consulta con los gremios empresariales de la región.

“Todos queremos que se corrijan las cosas, pero en el marco de la constitucionalidad. Tenemos que hablar de legalidad, porque si no existe la legalidad el abuso viene de atrás. Todo tributo debe estar amparado por una ordenanza y aprobado por la cámara municipal. Ese aporte no tiene legalidad y los contribuyentes no están obligados a pagarlos. Si la alcaldía pretende imponer un cobro coercitivo deben ejercer sus derechos”, expresó Fernández.

Asimismo el disertador explicó y ofreció algunas recomendaciones que el gremio de contadores le sugiere al alcalde de Maracaibo, entre las que se destacan: analizar la estructura de costos y ajustar los precios de los servicios públicos; recobrar el cobro de los impuestos a través de las facturas eléctricas; evaluar la desconcentración delos servicios de aseos en barriadas y urbanizaciones; y analizar las ordenanzas o decretos, así como verificar las estructuras de recaudación de impuestos.

Cabe recordar que en horas de la mañana de este martes el presidente de Fedecámaras Zulia, Franco Cafoncelli, en representación del sector empresarial de Maracaibo agrupado por diversos gremios, exhortó al alcalde Willy Casanova a suspender el cobro derivado del Decreto de Aporte Único Especial para el rescate de la ciudad, por considerar que no está ajustado a la normativa legal vigente.

Cafoncelli aseguró, que los empresarios locales apoyarán todo esfuerzo serio y planificado en beneficio de la ciudad, pero bajo la “legalidad” del ordenamiento jurídico vigente. “Este decreto de Aporte Único Especial está haciendo mucho ruido, ya que es un tributo que se traduce en un peso para los empresarios. Este aporte es ilegal y no cumple las leyes vigentes”, dijo el presidente de Fedecámaras.

