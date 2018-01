Cristiano Ronaldo sobre el golpe en su rostro: “Sigo siendo guapo, así que no hay problema”

enero 27, 2018 - 4:45 pm

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo recibió un nuevo premio individual por su gran rendimiento en el 2017: fue reconocido como el Mejor Futbolista del Año por los aficionados de la plataforma futbolística china Dongqiudi

Al recibir su nuevo galardón, el atacante del Real Madrid concedió una entrevista en la que habló sobre su rostro golpeado.

“Es parte del juego. A veces te duele la pierna, a veces la espalda, y esta vez ha sido el ojo. En los partidos me suelen golpear porque tienen que pararme, pero esta vez no tuve tanta suerte. Aún estoy feliz, sigo siendo guapo y la visión sigue siendo tan clara como antes, así que no hay problema”, comentó “CR7” sobre la dura patada que recibió en la cara en el duelo ante Deportivo La Coruña.

Aquella acción que lastimó al jugador luso tuvo mucho repercusión porque se miró la herida en un teléfono móvil mientras abandonaba el terreno de juego. Posteriormente, sorprendieron la imágenes de Cristiano entrenando con el rostro hinchado.

Solo piensa en el Madrid

Sobre su continuidad en el Real Madrid, Ronaldo confesó que está feliz en la ciudad y quiere seguir ligado al club blanco: “Me gusta vivir aquí. He vivido en esta ciudad desde 2009 y amo el clima y la gente. Está cerca de Portugal y se puede llegar en coche. España es un gran país, lo amo. Por supuesto, quiero quedarme en el Real Madrid, me encanta este club.”

Y por último, a propósito de la crisis de su equipo, Cristiano reconoció que la temporada se ha complicado bastante, pero sueña con volver a ganar la Champions. “Este año será difícil la Liga, pero no nos daremos por vencidos, el Real Madrid nunca se dará por vencido, pero será muy, muy, muy difícil. Quizás, si ganamos la Champions al final de la temporada, se dirá: ‘Temporada increíble, ganaste la Liga de Campeones'”, sentenció.

Con información de Infobae