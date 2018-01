Diputado Correa pidió la reapertura del consulado venezolano en Miami

enero 24, 2018 - 8:04 am

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) y al Parlasur, José Gregorio Correa, pidió que se reabra el consulado venezolano en Miami. “Hay más de un millón ochocientos mil venezolanos que se sabe registrado no hay consulado en Florida. No hay porque el gobierno decidió cerrarlo”.

Dijo que los venezolanos que tienen que realizar trámites en Estados Unidos tienen que ir a Nueva Orleans, Nueva York o Puerto Rico.

Afirmó que el llamado a elecciones presidenciales de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) viola la Constitución, la cual aseguró establece que solo el Consejo Nacional Electoral (CNE) puede llamar a comicios

En el programa A Tiempo que transmite Unión Radio, Correa dijo que lo mejor es participar en los comicios y que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) hará importantes anuncios este día miércoles 24 de enero.

El parlamentario aseveró que los partidos que integran la coalición opositora se van a validar a través de la tarjeta de la MUD.

Respecto a participar en las elecciones presidenciales tras un llamado de la ANC, Correa dijo que no es legitimar al organismo porque participar en comicios es un derecho.

Unión Radio