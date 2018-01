En Barcelona dicen que el lío fiscal de Shakira afecta el juego de Gerard Piqué

enero 30, 2018 - 9:29 am

Gerard Piqué ha vuelto a meterse en el ojo del huracán. El central del Barça no puede evitarlo. Acaba de firmar la ampliación de su contrato con la entidad que preside Josep Maria Bartomeu y ya ha vuelto a dejar claras muestras de un carácter rebelde, iconoclasta.

Es de esos que dicen lo que piensan sin pararse a tener en cuenta lo que pueden significar sus manifestaciones. Y sobre cualquier tema. Sin rehuir, desde luego, la situación política que atraviesa Cataluña.

Gerard Piqué descartó meterse a político en el futuro

“Lo único que dije antes de las elecciones es que se respetara el resultado y no está siendo respetado”, recalcó Gerard Piqué, defensa azulgrana, quien descarta completamente meterse a político en el futuro. “Los políticos no se mojan nunca. Depende de lo que sea, pero se mojan poco y no tengo ese perfil. Si un día soy presidente del Barça sería bastante atípico, aunque lo veremos cuando me retire. Me muevo por motivaciones”, ha insistido un Piqué que sabe muy bien que su carácter polémico le aleja de la capitanía del conjunto azulgrana.

“A veces hablo más de la cuenta o hago más ruido del debido, y prefiero otro perfil de futbolista que ser capitán”, ha confesado el central barcelonista, pareja sentimental de la artista colombiana Shakira.

En el seno de la entidad que preside Josep Maria Bartomeu temen que la complicada situación que atraviesa ahora la cantante pueda estar afectando al propio Gerard Piqué. En los últimos partidos, se le ha visto lejos de su mejor versión. Y eso es algo que preocupa, y mucho, a la cúpula del club.

