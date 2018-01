Fin de la novela: El Manchester United hace oficial el fichaje del chileno Alexis Sánchez

enero 22, 2018 - 4:57 pm

La novela sobre el futuro de Alexis Sánchez ya tiene desenlace. El delantero chileno fue confirmado este lunes como el nuevo fichaje del Manchester United.

El club inglés lo hizo oficial a través de sus redes sociales con un singular video que muestra al atacante, procedente del Arsenal, tocando un piano mientras reconoce cada rincón de su nueva casa, el emblemático estadio Old Trafford.

Aunque el club no especificó cifras exactas, la prensa inglesa estima la transacción enunos 48 millones de euros más el pase del armenio Henrikh Mkhitarya. Los ingresos de Alexis Sánchez rondarían las 400.000 libras esterlinas semanales.

Despedida del Liverpool

Una vez anunciado su vínculo con los “Red Devils”, el chileno dedicó un emotivo mensaje de despedida al Liverpool, compartiendo un video con imágenes y momentos en el club y aclarando que algunos “exjugadores del club” han hablado sin propiedad sobre su situación

“Quiero agradecer al Staff Técnico, al equipo médico, a todos los compañeros con los que compartí muchas cosas lindas para el club y en especial a todas esas personas que no se ven en las portadas, pero que sin ellos nada seria posible”, escribió el “Niño Maravilla”, quien también estuvo pretendido por el Manchester City.

“Hay personas (exjugadores del club) que han hablado sin conocimiento de lo que ocurre en la interna y causan daño. Debo decir que siempre me entregué al 100%, hasta el último día, en que le pedí al Míster estar con el equipo, por que quería ser un aporte. Recuerdo hoy, una conversación que tuve con Henry, un histórico de Arsenal, que cambió de club, por la misma razón que hoy me toca a mi. Gracias por todo Gunners”, finalizó Sánchez.

🎹 Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing #Alexis7 … #GGMU #MUFC @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/t9RIIx4mE4

A natural on the pitch AND in front of the cameras! 📸 #Alexis7 pic.twitter.com/xRprFt6YAQ

— Manchester United (@ManUtd) 22 de enero de 2018