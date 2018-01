Guyana satisfecha por remisión del conflicto fronterizo con Venezuela a la Corte Internacional de Justicia

enero 30, 2018 - 7:19 pm

Tras la decisión de las Naciones Unidas de remitir la disputa territorial entre Guyana y Venezuela, el país fronterizo expresó su “satisfacción” de presentarse ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para continuar debatiendo a qué país pertenece el territorio Esequibo.

Lea el comunicado íntegro:

Guyana acoge con satisfacción la decisión del Secretario General de las Naciones Unidas de remitir la controversia entre Guyana y Venezuela a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Guyana siempre ha sostenido que la Corte Internacional de Justicia es el foro apropiado para la solución pacífica y definitiva de la controversia, y se congratula que esa visión haya prevalecido en el proceso desarrollado tanto por el Secretario General Ban Ki-Moon como por el Secretario General Antonio Guterres.

Guyana no permitirá que factores ajenos a la controversia influyan en su remisión a la Corte; pero continuará el avance de las relaciones pacíficas con Venezuela, cuyos pueblos son los hermanos y hermanas de Guyana. En este contexto, Guyana reconoce las sugerencias del Secretario General para el futuro inmediato.

Que Guyana se ha mantenido firme contra el intento de Venezuela de reabrir un límite territorial establecido y reconocido por medio siglo antes de su independencia, y lo ha hecho a pesar de las fuerzas desiguales manifiestas entre los dos países, es para nuestro crédito nacional. Guyana, como uno de los pequeños países en desarrollo del mundo, se complace de que su dependencia del estado de derecho en el ámbito internacional haya sido el sustento de su soberanía nacional.

La controversia fronteriza de larga data entre la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela surgió como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e írrito. En el Acuerdo de Ginebra de 1966, Guyana y Venezuela le confirieron al Secretario General la potestad y la responsabilidad de elegir un medio de solución pacífica entre aquellos contemplados en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. El Acuerdo de Ginebra también prevé que si el medio así escogido no conduce a una solución de la controversia, el Secretario General debe de escoger otro medio de solución.

El exsecretario general Ban Ki-moon le comunicó a las partes el 15 de diciembre de 2016 un marco para la resolución de la controversia fronteriza basado en sus conclusiones sobre lo que constituirían los próximos pasos más adecuados. En particular, llegó a la conclusión que el Proceso de Buenos Oficios, que se había realizado desde 1990, continuaría por un último año, hasta finales del 2017, con un mandato de mediación reforzado. También llegó a la conclusión que si, a finales del 2017, el Secretario General António Guterres, como su sucesor, llegara a la conclusión que no se había alcanzado progreso significativo en llegar a una solución a la controversia, elegiría la Corte Internacional de Justicia como el próximo medio de solución, salvo que los Gobiernos de Guyana y Venezuela solicitaran conjuntamente que eso no se hiciera.

A principios de 2017, el secretario general Guterres nombró a un representante personal, el Sr. Dag Halvor Nylander, quien se dedicó a una serie de esfuerzos intensivos de alto nivel para intentar llegar a un arreglo negociado a la controversia.

El Secretario General ha analizado detenidamente lo acontecido en el transcurso de 2017 en el proceso de buenos oficios y ha llegado a la conclusión que no se ha alcanzado progreso significativo en llegar a una solución a la controversia. Por consiguiente, el Secretario General ha cumplido con la responsabilidad que le ha correspondido dentro del marco establecido por su predecesor en diciembre de 2016, y ha escogido a la Corte Internacional de Justicia como el medio a ser utilizado para la resolución de la controversia.

Al llegar a esta decisión, el Secretario General también ha llegado a la conclusión que Guyana y Venezuela podrían beneficiarse de continuidad en los buenos oficios de la Organización de las Naciones Unidas mediante un proceso complementario establecido sobre la base de las facultades del Secretario General en la Carta de las Naciones Unidas.

El Secretario General, de conformidad con los principios de la Organización de las Naciones Unidas, sigue comprometido a acompañar a ambos Estados mientras buscan superar sus diferencias con respecto a esta controversia fronteriza.

Stéphane Dujarric, Portavoz del Secretario General

Noticia al Día