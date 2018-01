Incidencias de la Luna Azul en los signos zodiacales

enero 30, 2018 - 7:26 pm

Francys Trujillo Salas, cosmobióloga y especialista en Feng Shui, explicó una serie de consecuencias que repercutirán en las personas según su signo del Zodiaco tras el acontecimiento del eclipse lunar que ocurrirá la madrugada de este miércoles, 31 de enero, con la Luna Azul.

La Luna Azul se caracteriza por dos eclipses lunares en un mismo mes. “El sol estará en Acuario y la luna en Leo, por esto, ellos serán los principales signos afectados además de Tauro y Escorpión”, dijo Trujillo.

La astróloga informó que este eclipse lunar va a generar causas en el ambiente como lluvias y sismos, insomnios y alergias en la piel a todos los signos y, como es una luna llena que se verá más grande de lo normal, afectará a los océanos, habrá virus, problemas de aves y pescado, derrames petroleros y situaciones irregulares con barcos. “Esto quiere decir que esta luna del 31 afectará el agua”, refirió.

“Hay que estar atentos en esto porque los efectos se comienzan a manifestar diez días previos al eclipse hasta quince días después y, para muestra del antes, ya se presentó un sismo en Panamá, en Honduras y en Perú”, manifestó Trujillo.

Los cuatro signos mencionados al principio serán los más vulnerables en muchos sentidos. Físicamente les aparecerán alegrías e inflamaciones, espiritualmente habrá un desajuste como la ansiedad y en la mente insomnio, cansancio y agotamiento. Otras de las molestias notorias serán dolor de cabeza, mareo e irritación ocular. Se recomienda no exponerse directamente al eclipse, es preferible no salir y, si es necesario, utilizar lentes oscuros para evitar situaciones irregulares en la vista a posterior.

La cosmobióloga señala que si se realizan cirugías estéticas o de cualquier tipo el paciente estará expuesto a mucho peligro ya que otro de los efectos del eclipse lunar radica en sufrir hemorragias y adquirir infecciones. “Nada de cirugías estéticas ni de ningún tipo porque debido a la energía lunar el cuerpo está más hinchado y propenso a la irritabilidad. El que se opere tiene mucho riesgo que no ven en el momento y por eso no duran mucho, la herida no cicatriza nunca y más vale no operarse”, advirtió.

En este mes, según Trujillo, lo mejor es no operarse porque “lo que no te hace el eclipse de luna lo remata el eclipse de sol (que será en febrero) y lo ideal sería esperar hasta marzo”, dijo.

La especialista en Feng Shui visualiza que habrá más accidentes automovilísticos en las calles y vías averiadas. Explica que eso se debe a otro efecto lunar que aumenta el porcentaje de descuido y despiste en las personas. “La luna afecta la psiquis por lo que la gente está menos concentrada y con la mente dispersa, esto es lo que generará los accidentes”, explicó.

Dinámica planetaria

En un mapa natal elaborado por el programa Kepler de astrología, de la escuela del profesor Elmer Trujillo, ubicada en la avenida Bella Vista, se visualiza una serie de cuadraturas que corresponden a las energías de conflictos que se darán producto del eclipse. Cada cuadrado revela energías de discordia en el planeta y, el eclipse de mañana, registra seis cuadraturas en total.

La cuadratura de Urano con Mercurio ocasionará problemas de comunicación en el planeta, rupturas diplomáticas y desacuerdos. La cuadratura de la luna con Marte y Júpiter causará problemas con barcos, puertos y fronteras y, por último, la cuadratura de Venus, también con júpiter, ocasionará problemas sentimentales.

“Estas seis cuadraturas ya están en el cielo generando esa vibración”, indicó Francys Trujllo.

Soluciones sencillas para evitar padecer los efectos negativos del eclipse

Las cargas negativas producto de la Luna Azul que pretenderán apoderarse de todos los signos zodiacales, especialmente de Acuario, Leo, Tauro y Escorpión podrán contrarrestarse con algunas recomendaciones que suministró Trujillo.

“Una forma de suavizar esos efectos lunares es meditar, bañarse con sal marina para soltar las cargas negativas, sal de azufre para liberar iones negativos y colocar rosas en las entradas de las casas para que las energías se catalicen, estas deben ser preferiblemente rojas porque habrá tendencia a discusiones, pleitos, rupturas y divorcios”, aseveró.

Predicciones

Desde 1866 no ha ocurrido un fenómeno de tal magnitud en el mundo, quienes vean este eclipse serán testigos de un acontecimiento histórico pues han pasado 152 años para su repetición.

La Luna está asociada a las mujeres, y el sol a los hombres. Hace años, cuando coincidieron dos eclipses solares se murió Maikol Jackson, “el rey del pop pereció entre dos eclipses”, ejemplificó la analista del cosmo, por ello, predice que estos dos eclipse se llevarán a una mujer reconocida internacionalmente bien sea de la música o de la realeza.

“Se espera una noticia de impacto internacional en febrero y se trata de la muerte de una mujer famosa porque la luna corresponde al sexo femenino”, puntualizó la cosmobióloga.

