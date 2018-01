enero 18, 2018 - 2:17 pm

El politólogo, Jesús Castillo Molleda, afirmó este jueves que el ex inspector del CICPC, Oscar Pérez, no fue ni terrorista ni héroe, y que en algún momento representó para la oposición “un mesías, una esperanza viva” para la oposición.

“En la política hay momentos en los que una persona quiere darse a conocer un poco más”, refirió Castillo Molleda. “Oscar capitaliza ese mesías, esa persona salvadora que iba a quebrar el gobierno de Nicolás Maduro (…) Una esperanza viva para la oposición que quería que se fuera el Presidente”, sentenció.

Aseguró, durante una entrevista en el programa así de claro, transmitido por Aventura Tv y moderado por los periodistas Endrick Gil y Lenín Tremont, que Pérez “avivó una parte del venezolano de que un mesías venga a salvarnos”.

El politólogo calificó como “preocupante” lo que ocurrió el pasado lunes 15 de enero cuando murió Oscar Pérez.

“No entiendo como una persona como Pérez, ex inspector del CICPC, con sus conocimientos académicos a nivel policial no tenía un plan B para lo que ocurrió (…) No me parece lógico o creíble lo sucedido”, refirió.

Sobre Daniel Soto, uno de los abatidos junto a Pérez, quien además era zuliano, dijo que la resistencia ha sido abandonada poco a poco, por lo que han ido buscando el reacomodo. “Esta historia será como muchas, quedara sin una conclusión y seguro que para el lunes ya no se hablara del tema”.

Willy Casanova y Omar Prieto

Sobre la recolección de basura dijo que las personas aún no sabían que hasta hace poco, esa responsabilidad la tenía la Gobernación del Zulia, cuando aún la presidía Francisco Arias Cárdenas.

Asimismo, señaló que los marabinos no identifican a quienes conforman el gabinete de Casanova.

Mientras que en el caso del gobernador Omar Prieto, “el único vocero visible es Lisandro Cabello, secretario de Gobierno”.

Castillo Molleda afirmó que Prieto “tiene una oportunidad de demostrar su capacidad gerencial pero en este momento está paralizado, solo vemos a Lisandro Cabello”.

Por otra parte, el politólogo destacó que a su criterio, “el Gobierno tiene poder pero no autoridad (…) Cuando el representante de la Sundde anuncio que los comercios debían colocar los precios que estuvieron en diciembre, estos costos se duplicaron instantáneamente”.

De la misma manera, consideró como “terrible” que la oposición no participara en las venideras elecciones presidenciales, pero aseguró: “No hay un trabajo unificado en la oposición, no se ponen de acuerdo”.

Para finalizar, Castillo Molleda acotó que la solución la tiene el gobierno con decisiones económicas acertadas con capacidad y entendimiento. “Esta situación no mejorará a corto plazo, sin embargo hay mucha gente apuesta al futuro del país y del estado”.

