Kim Kardashian asegura que gracias a la tecnología pudo ser madre de nuevo

enero 22, 2018 - 7:26 am

Kim Kardashian ha compartido a través de su app algunos aspectos del proceso en el que ella y Kanye West se han convertido en padres de una niña, a la que han llamado Chicago West, a través de la gestación subrogada.

“Le estoy muy agradecida a la tecnología moderna, que ha conseguido que algo así fuera posible. No es para todo el mundo, pero yo adoro absolutamente a nuestra sustituta gestacional y esta ha sido la mejor experiencia que he tenido nunca. Nuestra sustituta gestacional nos ha dado el regalo más grande que alguien puede realizar”.

“La conexión con nuestro bebé se produjo al instante y es como si siempre hubiese estado con nosotros”, añade acerca de las implicaciones psicológicas que para ella ha tenido convertirse en madre a través de esta técnica de reproducción asistida. “Estamos muy emocionados de tenerla por fin en casa“.

Kim hace hincapié en el hecho de que en su caso concreto habría resultado un riesgo tanto para su salud como para la del bebé pasar por una tercera gestación, debido a sus problemas de preeclampsia que tuvo en sus dos embarazos.

“Contar con una sustituta gestacional es sin duda algo diferente, pero cualquiera que diga o piense que es la opción sencilla se equivoca completamente. La gente asume automáticamente que resulta más fácil porque no tienes que lidiar con los cambios a nivel físico, el dolor o las complicaciones, pero a mí me resultó muy complicado no poder gestar a mi propia hija, por no tener el control de la misma, especialmente después de haberlo hecho con North y Saint”, señaló.

