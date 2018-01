La fuerte confesión de Cecilia Roth: “A mí me violaron en Madrid”

enero 29, 2018 - 8:16 pm

A unos años de que ocurriera el hecho y después de haberlo negado, Cecilia Roth reveló que fue violada hace algunos años cuando vivía en España.

“A mí me violaron en Madrid. Fue una situación que me costó darme cuenta de que era una violación porque era una persona conocida mía”, aseguró la actriz.

Asimismo, Roth detalló que se trataba de un periodista español, de quien no recuerda su nombre ni tampoco su cara.

En referencia al suceso, y cómo el hombre la condujo a tener relaciones sexuales, relató: “Esta situación estaba muy borrada en mi vida. Me había dejado mi novio, estaba fatal, él era más amigo de mi novio que mío. Me dijo ‘Vení, charlemos’. Después, fuimos a su casa y no es no. Pero parece que a veces no puede ser sí. ‘Pero si tenés ganas…’ ,y terminé haciendo lo que no quería hacer, definitivamente”.

Por último, la actriz explicó el motivo por el cual no había contado sobre este acontecimiento anteriormente: “Me dio tanta angustia que estaba guardado, hasta que lo empecé a contar y ahora lo puedo decir. Seguramente en otro momento no lo comentaba”.

Agencias