enero 28, 2018 - 6:00 am

Juan Pablo Guanipa no acudió a validar su partido

Muchas de las sillas blancas presentes en el Parque La Marina de Maracaibo con el objeto de recibir a decenas de militantes para validar a los partidos Acción Democrática (AD) y Primero Justicia (PJ) se quedaron vacías en el inicio del proceso este sábado. Hoy es el último día que tienen estos dos partidos para legalizarse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Se sintió ayer una muy baja asistencia de militantes de Primero Justicia. Incluso, el máximo representante del partido en la región Juan Pablo Guanipa no ha realizado su validación y, según fuentes cercanas, no participará este domingo tampoco, porque asegura que esto contradiría su posición de no aceptación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que le valió el cargo de gobernador, obtenido en los comicios de octubre del año pasado.

Primero Justicia llamó a su militancia en Zulia a validar, pero al parecer no tiene un plan de movilización para que electores acudan a renovar su inscripción en la tolda. La medida obedece a la incongruencia que resulta llamar a los seguidores del partido amarillo a renovar en proceso convocado por el Poder Constituyente, luego que Guanipa se negara a juramentarse ante la instancia como gobernador de Zulia.

Desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, con el único requisito que es la cédula de identidad laminada, los militantes, simpatizantes y amigos de los partidos políticos, podrán acudir por segundo día a los puntos de validación a nivel nacional.

En el Parque La Marina de Maracaibo se instaló un punto del ente electoral, dos en el municipio San Francisco, en la Plaza Rafael Urdaneta y en la Plaza Luis Homez, mientras que en Mara el proceso se llevó a cabo en la Plaza San Rafael. En los demás municipios del Zulia en la Plaza Bolívar de cada uno.

Juan Carlos Velazco, secretario regional de AD en la región, denunció que en los municipios Guajira, Sucre y Jesús Enrique Lossada al mediodía aún no se instalaba el punto por problemas técnicos.

Los partidos deben conseguir que mínimo 0,5 por ciento de los electores inscritos en el Registro Electoral validen en no menos de 12 estados del país por sus tarjetas. En Zulia, deben conseguir 12 mil 20 manifestaciones.

El pasado 20 de diciembre, la ANC aprobó el decreto constituyente que hace obligatoria la validación de aquellos partidos políticos que no participaron en las últimas elecciones municipales, como requisito indispensable para participar en futuros eventos comiciales.

Noticia al Día