Novio de Dolores O’Riordan le dedicó un emotivo mensaje de despedida

enero 19, 2018 - 4:53 pm

Desde que se conoció la muerte de la reconocida cantante Dolores O’Riordian, vocalista de la banda irlandesa ‘The Cranberries’, el pasado lunes, sus allegados se han pronunciado por redes sociales y se especula un posible suicidio por parte de la artista quien sufría de depresión y trastorno bipolar.

Este jueves su compañero sentimental Ole Koretsky, guitarrista en formación y quien también participaba en su proyecto de rock alternativo llamado D.A.R.K., rindió un sentido homenaje y desahogó de su profunda tristeza, por medio de una publicación en la página oficial de la banda.

“Mi amiga, mi compañera y el amor de mi vida se han ido. Mi corazón está roto y ya no se podrá reparar nunca. Dolores era pura belleza, así como su arte y su familia. Es innegable que sigue irradiando una energía especial. Pero yo me encuentro perdido. La echo mucho de menos. Ahora me toca seguir dando tumbos por el planeta sabiendo que, en realidad, no hay sitio para mí”, escribió Koretsky.

Mientras continúan las investigaciones se revelaron detalles del posible envenenamiento intencional con fentanilo, un analgésico 50 veces más fuerte que la heroína.

NTN24