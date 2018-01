“Paco” Diez: “La desafiliación de Venezuela sería el capítulo más negativo en la historia de nuestro baloncesto”

enero 19, 2018 - 7:42 pm

A pesar de ser la disciplina deportiva que ha dejado a Venezuela la mayor cantidad de éxitos en los últimos años, el baloncesto venezolano se encuentra en un limbo y con un futuro incierto debido a la intervención de la justicia ordinaria en las elecciones de la Federación Venezolana de Baloncesto, acción que contradice a los códigos que expone la carta olímpica y por ende la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) ha hecho la advertencia de que Venezuela puede quedar desafiliado del ente lo que obligaría a renunciar al sueño de seguir acumulando logros como sería disputar el Mundial de China 2019, entre otros.

El baloncesto tiene muchos dolientes y uno de ellos es Francisco “Paco” Diez, quien lleva más de 50 años aportando a la disciplina como jugador, entrenador, dirigente y directivo en la actual junta directiva de la FVB. El retirado entrenador, con 962 partidos dirigidos en el baloncesto venezolano, mostró su preocupación luego del llamado de atención de FIBA porque conoce de precedentes en los que órgano rector del baloncesto desafilió a otros países por casos similares.

“Es una lástima que todo el buen trabajo de los últimos años pueda perderse por gente que piensa en ellos antes de pensar en el daño que le hacen a la disciplina. En nuestro país todo el mundo tiene el derecho a aspirar a ocupar todas las posiciones de liderazgo en cualquier organización privada o pública, pero existen reglas del juego que son claras y a las cuales nos tenemos que someter. Una de ellas es respetar estatutos y las condiciones que exige la carta olímpica, sobretodo el de no involucrar a la justicia ordinaria y gubernamental en los procesos de las federaciones deportivas”, declaró Francisco Diez, quien ocupa el rol de Director Técnico dentro de la FVB.

“En ningún momento la actual Junta Directiva ha rechazado el derecho de participación a otras planchas en las elecciones de la FVB, todo lo contrario, estábamos organizando nuestro proceso de elección antes de que llegara la primera advertencia del tribunal que hizo que todo se detuviera y nos mantiene en vilo hasta el día de hoy; con una advertencia de suspensión por parte de FIBA en el escritorio”, agregó Diez, que no se toma a la ligera dicha advertencia, mucho de menos al conocer los casos de países como Panamá, México y Brasil, que sufrieron desafiliaciones por parte del órgano rector del baloncesto mundial.

“La posible desafiliación de Venezuela sería el capítulo más negativo en la historia de nuestro baloncesto porque además de borrarnos de cualquier tipo de competencia internacional, representa un retraso para la disciplina e incluso, el empleo y manera de llevar un sustento a su hogar a muchos jugadores, árbitros, personal técnico y demás personas que, como yo, viven de esta disciplina”, declaró el integrante del Salón de la Fama del Deporte Venezolano, que sabe lo que es lidiar con problemas en política deportiva, incluso desde otro nivel jerárquico en su experiencia como presidente del Instituto Nacional de Deportes (IND) en el período 1989-1992 y por ende exhortó a los mismos a actuar como defensores de que se cumpla lo justo en este problema.

“Hemos pedido en reiteradas ocasiones la mediación del Comité Olímpico Venezolano en este asunto porque confiamos en su buena voluntad como representantes y defensores de los principios del olimpismo en nuestro país. Esperamos que lo más pronto posible todo pueda resolverse”, espetó el graduado en la Universidad de Springfield.

A su vez, Francisco Diez vio la necesidad de criticar a la plancha del grupo Somos Baloncesto, liderada por Greivis Vásquez y Bruno D’adezzio, en su campaña de desprestigiar a sus oponentes por las redes sociales.

“Me parece un desacierto hacer una campaña que se centre prácticamente en el prejucio, maltrato y desprestigio de algunas de las personas que trabajamos en la FVB. Es delicado poner en duda la rectitud moral de una persona y descalificarla sin mirar el daño que se hace, mucho menos sin tener pruebas. Yo me he sentido aludido porque me han llamado corrupto y eso no lo puedo aceptar. Tengo 50 años trabajando en el baloncesto venezolano y en ninguno de ellos les he dado motivo a alguien para que me califiquen de ladrón”.

En su labor como Director Técnico de la Federación Venezolana de Baloncesto, Francisco Diez ha continuado con su labor de docencia impartiendo infinidad de talleres a los entrenadores del país y utilizando su respetado nombre en ámbitos internacionales para conseguir becas de cursos para los mismos a coste cero.

“En los últimos dos años hemos tenido contacto cercano con la Asociación de Entrenadores de Baloncesto de España y entregamos aproximadamente 80 becas del Curso FIBA de entrenadores tipo 1 sin costo alguno, a pesar de tener un precio cercano a los 200 dólares en cualquier parte del mundo. Hicimos esa gestión y ahora en Venezuela tenemos cerca de 80 entrenadores reconocidos a nivel FIBA gracias a que aprobaron este curso. Además, no hay una región del país donde no hayamos acudido a dictar talleres gratuitos sobre actualización de temas de baloncesto, sobretodo del baloncesto menor”, explicó Diez, quien además recordó que los logros de esta gestión han sido fruto del trabajo, causa para la que piensa seguir aportando y seguir sonriendo con las alegrías que le ha brindado su pasión: el baloncesto.

Vamos por un buen camino

“Si preparamos entrenadores, el desarrollo del baloncesto criollo va por buen camino. Eso ha sido uno de los grandes objetivos cumplidos en la última gestión de la FVB y seguimos apostando a ello en un nuevo período. Además, no es secreto para nadie que con la actual junta directiva el baloncesto ha logrado sus mayores logros deportivos. Hicimos que ya no solo se hablará de los Héroes de Portland –época en la que participamos muchos miembros de esta junta directa- ahora se habla de los héroes de México, de los bicampeones suramericanos, de las guerreras que lograron la plata suramericana en Barquisimeto y ni hablar de la experiencia de haber vuelto a participar en unos Juegos Olímpicos. Hemos salido airosos ante las dificultades en las que se encuentra el país, mientras selecciones dieron forfeit en torneos internacionales en otras disciplinas, nosotros hicimos el sacrificio y no dejamos de participar en ningún torneo de 2017. Eso no se puede olvidar, todo el trabajo que se ha hecho por el baloncesto en los últimos años”, finalizó.

Prensa FVB