El Pajuo (César Bracamonte)

No tenemos fechas, ni una etimología exacta de la palabra, se ha paseado por generaciones sin ningún tipo de obstáculos, es de fácil manejo, dócil y nadie ha podido diagnosticarla como una mala palabra. Más bien, como un desahogo sistemático del hígado y sus nutrientes, es vitoreada por grandes y chicos en locaciones inauditas, en plazas, en amenizados templetes, en el cine, en la desembocadura de una relación sentimental en conflicto, en el inicio de un duelo a muerte o quizá el más certero y propicio, cuando alguien suelta el yoyo (lengua, en la jerga venezolana) y te involucran en cualquiera chisme/Brollo/habladuría y/o/u enredo basado en calumnias e injurias y les gritan en su cara: PAJUO.



Es este ultimo el más odiado de la cadena alimenticia. Es la historia la que nos ha enseñado que un PAJUO, según nuestros libertadores, iba directo al paredón o en su defecto era condenado a arrastrar durante toda la vida los más terribles sinsabores a causa de su lengua floja, hasta hoy esto no ha cambiado mucho, un PAJUO es visto como el peor de los traidores, incluso, hasta más bajo, puesto que su acomodadiza o miserable vida, se mueve de acuerdo a los intereses particulares o de un grupo al cual se arrastra. Es el ente en cuestión un sujeto sugestionado y sugestionable, que en las chiquitas, apela a un valor ilusorio y efímero, relacionado o vinculado a la falta de principios y amor propio.

No obstante hay clasificación para estos seres deleznables, existen intereses variopintos a los que un ser como estos obedece, bien sea por oficio, congraciarse, por aceptación, por estar involucrado en hechos de corrupción y resabio o por (creo que es la peor) voluntad, propiamente dicha. También hay unos especímenes que por no ser cesados o despedidos de sus empleos, acuden a la paja, como la última oportunidad de sus vidas, ya que ni el talento ni la dignidad los acompaña. Los tenemos de todos los colores y sabores e inclusive hasta de condición sexual, unos dicen que todo empezó con Judas Iscariote, otros aseguran que en la antigua Gracia donde un helénico apodado Enulfos Cratos, le echó paja a Aquiles, sin embargo este ultimo pudo dilucidar la traición y fue ultimado y sepultado por el poderoso guerrero mitológico.

El PAJUO según estudios genéticos comprobados y comprobables tiene características, aunque algunos estudiosos han comprobado que no respeta raza, credo o religión, coinciden en algunos rasgos y crepitaciones, según Roger Amburi de la universidad de Oxford, esta especie tiene aspecto altruista, tiende a no mirar fijo, nerviosismo, se mueve en pequeños grupos o manadas, puede llegar a parecer mongoloide, pan sexual, en algunos casos obesos o de prominente tejido adiposo, asegura Amburi que un experimento social realizado en la prestigiosa casa de estudios, el susodicho no tenía tendencia sexual definida, el científico atribuyó esto a que sino tienen personalidad, mucho menos puede sostener un rol o genero definido, el mismo apuntó, que aunado a eso utilizan un lenguaje modesto, ensimismado y maniobrable, pero que si gozan de las herramientas necesarias para liar a quien sea en sus chismes acuciosos.

No se puede confundir la chismosa del barrio, brollera o calumniadora con estos seres, puesto que estas sensibles señoras trabajan con un discurso totalmente distinto, ejemplo: ellas pueden asegurar que la señorita X está preñada, pero al igual que un periodista de oficio jamás revela la fuente, puesto que con ella puede calmar su insaciable sed de brollos. El PAJUO siempre espera algo a cambio, de hecho pretende escalar posiciones, cosa que nunca logrará, porque nadie confía en ellos, dentro del mundo animal son comparados con las hienas según Luis Brito García, en uno de sus cuentos más celebres puede leerse como un PAJUO logró que asesinaran a cuatro soldados de la patria por un ascenso mediocre. Tenemos entonces ya una conceptualización bien direccionada hasta ahora lo que en la vida son estos reptiles que hallamos en cualquiera parte, hasta en instituciones, parques, piñatas, excursiones, fiestas. Nunca falta uno.

Este trashumante ha cabalgado sobre el tiempo, no hay reminiscencias genéticas que vincule un miembro con otro, no hay antecedentes que una familia hayan dos PAJUOS, pero si pueden estos coincidir en una organización, se dice que han logrado pasar todos los filtros inducción y es por ello que a veces se pueden hallar hasta tres en el mismo lugar de trabajo o universidad u otro sitio. Pero basta con verse descubiertos para ser el hazmerreír o la vergüenza y como ha sucedido en todos los niveles de la historia, neutralizados y sepultados, tomemos el ejemplo de Judas, este, no tiene evangelio a pesar de toda la paja que echó, la misma suerte corrió Colón a pesar de ser uno de los más grandes PAJUOS de la historia, ni siquiera el continente lleva su nombre, por PAJUO.

A estas alturas, no hay peor desgracia que tener un PAJUO en nuestros círculos, en nuestras redes sociales, estos bichos, son capaces de vender a la propia madre con tal de asegurarse un cargo, no tienen conciencia política, ni compromiso, se mueven como ratas entre las cloacas, estas criaturas aborrecidas por todos se agazapan y nunca intervienen, solo están esperando, acechando y buscando algo para poder hacer honor a su oficio, no participan, estos individuos están siempre arrastrados, de hecho hay muchos de ellos, citando nuevamente a Amburi, que le hacen honor a su nombre, ejemplo: Enulfos viene del latin Sapeitus (que significa sapo gordo) y del griego antiguo Zapieaqiensea (que significa Anura Obesa).

Como nota curiosa se debe hacer referencia a que no es la misma connotación recibida por aquellos saludos de amistad religiosa que se saludan: que fue pajuo como estáis, ni, si seréis pajuo te dejaste arrebatar el teléfono por ese zancudo. Es irremediable, los PAJUOS tienen un lugar muy oscuro en la historia y en este presente mucho peor, son etiquetados por propios y extraños, siempre tendrán una etiqueta indeleble, perpetua, como traidores. Por Chaperones y jala bolas.

César Bracamonte / @lavozmustia