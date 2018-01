Presidente de Fedecámaras: Tenemos que separar la política de la economía

enero 22, 2018 - 4:53 pm

El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, aseguró este lunes que la única solución ante la “grave” situación económica del país, es desmontar el modelo económico del siglo XXI que “lleva implantando el Gobierno en el país”.

“Nosotros seguimos repudiando los mismos errores que el Gobierno ha venido desarrollando desde hace más de 18 años. Un modelo económico socialista que no ha contribuido en nada”, indicó a través de una entrevista en Noticiero Venevisión.

En este sentido, Larrazábal expresó que “hoy en día estamos sufriendo un fuerte desabastecimiento a pesar de que años atrás éramos productores (…) empresas de todos los sectores están paralizadas gracias a las expropiaciones”.

“¿Quién es el que está sufriendo las consecuencias del modelo económico del Gobierno? El pueblo que no consigue nada, que no tiene qué comer (…) no hay suministro de abastecimiento porque no hay dólares, y eso lo controla el Gobierno”, destacó.

“Del mismo modo resaltó que “la única solución que podemos tener es la apertura del control de cambio. Tenemos que separar la política de la economía, el país necesita libertad económica. El ciudadano es el que está pagando los resultados de esto”, a lo que agregó que “tienes que ir a un mercado libre cambiario, a una política que en vez de restringir la producción la aumente, mientras produces cada vez menos y lo que produces se hace más costoso”.

