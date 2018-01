Ratifican a Solórzano como vicepresidente del comité de DDHH de la Unión Interparlamentaria

enero 25, 2018 - 8:31 am

La diputada a la Asamblea Nacional (AN), Delsa Solórzano, fue ratificada este jueves como vicepresidente del comité de derechos humanos de los parlamentarios en la Unión Interparlamentaria (UIP).

La parlamentaria informó a través de su cuenta en Twitter que Ali Alaradi fue electo como presidente del comité.

At the meeting of the IPU Committee on the Human Rights of Parliamentarians, @alibhn5 (Bahrain) has been elected President and @delsasolorzano (Venezuela) has been elected Vice-President.

— IPUparliament (@IPUparliament) January 25, 2018