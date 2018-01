Tajeldine: Sanciones de la UE violan el derecho internacional público

enero 23, 2018 - 8:38 am

Basem Tajeldine, analista internacional, indicó este martes, sobre las medidas de la Unión Europea (UE) contra siete funcionarios venezolanos, que “las sanciones violan el derecho internacional público, puesto que se está prácticamente aupando, defendiendo a un grupo al margen de la ley y se pretendió culpar al Estado de haber cometido un crimen de lesa humanidad”.

Tajeldine destacó que la acción de la UE va en contra del derecho internacional que pretendan inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela, además rechazó que se apoyen a grupos terroristas.

Durante una entrevista en el programa Primera Página, transmitido por Globovisión, Tajeldine explicó con respecto al operativo contra el ex policía del CICPC, Óscar Pérez, y su grupo que “cuando eres rodeado lo único que tienes que hacer es entregar las armas y entregarte al fiscal que, en esta caso, había ido hasta las puertas donde se encontraban ellos para que depusieran las armas y se entregaran y no lo hicieron. Tanto así que mataron a dos policías y eso no lo dicen, parece que estas vidas no valen nada para la Unión Europea.

Por otro lado, Tajeldine manifestó que “las sanciones han venido afectando a Venezuela. Las sanciones no son solo contra individualidades como pretenden decirlo, ya hay sanciones de carácter comercial, económico y financiero contra Venezuela”.

Globovisión