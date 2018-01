Un 27 de enero pero en el año 1956 el Rey del Rock Elvys Presley lanza su primera producción discográfica

enero 27, 2018 - 5:10 am

Diversos acontecimientos en materia de farándula traemos hoy a la memoria, un día como hoy pero en 1956, Elvis Presley, junto a la discográfica RCA Records, lanzaba el primer single del cantante, el clásico ‘Heartbreak Hotel’.

Esse disco lograría vender mas de un millón de copias y se consagraría como el primer disco de oro del gran Elvis Presley.

27.Enero.1958, Little Richard, el pionero más salvaje del rock and roll, cesa su actividad musical e ingresa en un seminario de Huntsville, Alabama (USA), cambiando los escenarios por el púlpito. En 1962, abandona los hábitos, se encrespa de nuevo el pelo, se pinta los ojos y regresa al rock and roll.

27.Enero.1962, The Beatles aparecieron en el Aintree Institute en Aintree, Liverpool. El grupo había tocado ahi muchas veces antes pero esta fue la ultima presentación en el lugar. Brian Epstein se enfureció cuando el promotor pagó a los Beatles la tarifa de (£15 pounds) con un puñado de monedas. Epstein tomo esto como un insulto a la banda, y se aseguró que The Beatles nunca volvieran a tocar para ese promotor (Brian Kelly) otra vez.

27.Enero.1964, El single “My Bonnie”/”The Saints” por Tony Sheridan & The Beatles fue lanzado en USA.

27.Enero.1964, The Rolling Stones se presentaron en el show de la BBC Juke Box Jury como panelistas. Su comportamiento descortés –incluyendo referirse al último sencillo de Elvis como “viejo” — causo furor entre la prenda Británica.

27.Enero.1966, The Overlanders estuvieron en el No.1 del chart de singles de Reino Unido con su versión de la canción de The Beatles “Michelle”. El único hit del grupo en el Reino Unido.

Noticia al Día/Agencias