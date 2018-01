enero 31, 2018 - 9:33 am

Mil 646 personas han sido afectadas por el virus gastrointestinal que tuvo un brote explosivo el pasado fin de semana, lo que obligó a las autoridades sanitarias a declarar alerta epidemiológica ante los cientos de casos de diarrea y vómito que se presentaron en la ciudad de Mérida y localidades vecinas como Ejido y Tabay.

A la fecha sólo se conoce que el agente viral que originó el brote es de tipo norovirus o enterovirus y no hay antecedentes, pues el mismo es emergente y no tiene historial médico.

Así las cosas, el director de la Corporación de Salud del estado Mérida (Corposalud), José María De Oliveira, informó que esta semana serán recolectadas y enviadas a The Centers For Disease Control and Prevention (CDC, por sus siglas en inglés) de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, muestras de pacientes que contrajeron el virus, con la finalidad de analizar el mismo y determinar qué tipo de virus atacó a los merideños.

De Oliveira explicó que las muestras serán enviadas a Estados Unidos a través de la Organización Panamericana de Salud (OPS) con un contacto que se encuentra en Bogotá, Colombia y detalló que las mismas permitirán a los especialistas aislar el virus, acción científica que en Venezuela no se realiza.

“Es un virus emergente, nunca lo hemos tenido circulando en Venezuela, no existen antecedentes y al no existir antecedentes no existen los medios para asilar el virus, por lo que hay que mandarlo a otro país para analizarlo”, dijo el director de Corposalud, quien desconoce en cuanto tiempo se tendrán los resultados.

Hasta la fecha las autoridades sanitarias determinaron que el virus comenzó por el agua, usando este recurso como canal de transmisión.

Pese a ello, José María De Oliveira, así como el presidente de la hidrológica “Aguas de Mérida”, Henry Dávila, aseguraron que el agua que se distribuye para Mérida es totalmente potable y garantizada, pues diariamente se hacen los análisis de la dosificación de cloración.

Del aumento de 533 casos la semana pasada, a mil 646 casos esta semana, el director de Corposalud resaltó que el incremento se debe a que comenzó una búsqueda activa de pacientes para conocer a ciencia cierta cuántas personas contrajeron el virus gastrointestinal, ya que sólo 810 ciudadanos acudieron a centros de salud, mientras que las demás personas han sido afectadas pero no reportaron sus casos ni acudieron a los centros médicos.

Según De Oliveira, el virus sólo circula en la ciudad de Mérida aunque se han detectado casos de habitantes de las urbes de Ejido y Tabay; sin embargo, no existen reportes de la patología de vómito y diarrea en otros municipios de la entidad andina.

Llegó por cualquier grupo migratorio

La directora de Epidemiología del estado Mérida, Lupe Segovia, señaló que el virus pudo haber llegado a Mérida por cualquiera de los grupos migratorios que visitan la ciudad.

Acotó que algún turista pudo traerlo incubado y dejado en fuentes de agua, por lo que desde allí se contaminaron algunos alimentos, especialmente frutas y hortalizas.

Segovia recordó que el virus puede permanecer en secreciones como el vómito y de allí la razón de que aumente la transmisibilidad intradomiciliaria, ya que se ha detectado varios miembros de una misma familia afectados por el virus.

El Universal