Borges desmiente que Maduro tenga copia de presunto preacuerdo

febrero 1, 2018 - 9:43 am

El jefe de la delegación opositora en la mesa de diálogo con el gobierno, Julio Borges, reiteró que se firmó un acta donde hay avances más no acuerdos. “El principio que hay aquí es que hasta que no esté todo resuelto no hay acuerdo de nada”.

En entrevista con César Miguel Rondón en el Circuito Éxitos, Borges dijo que en las próximas 72 horas en Caracas buscarán tratar el tema humanitario en Venezuela y las condiciones electorales de cara a los comicios presidenciales. “Estamos todavía muy crudos en lo que significa poder decir con satisfacción que hay una sensatez o una negociación”.

El parlamentario acusó al presidente Nicolás Maduro de mentir al decir que tiene una copia de un preacuerdo y que solo existe un documento que está en poder del presidente de República Dominicana Danilo Medina.

Unión Radio