Carlos Beltrán no asistirá a la Casa Blanca con los Astros de Houston

febrero 7, 2018 - 8:17 pm

Carlos Beltrán no se unirá a sus excompañeros de los Astros de Houston en la Casa Blanca cuando los campeones de la Serie Mundial sean homenajeados más tarde este año.

Beltrán dijo a la prensa el martes en Nueva York que ha decidido no acudir al viaje a Washington. También dijo que se siente decepcionado por los trabajos de recuperación en Puerto Rico (tras el paso de los huracanes Irma y María en septiembre).

“No. Yo no voy a ir. Honestamente, no voy. Me voy a quedar en casa con mi familia”, dijo Beltrán según fue citado por el diario New York Daily News. “Voy a estar aquí en Nueva York”.

El presidente Donald Trump ha sido criticado por la manera en la que los Estados Unidos ha respondido al desastre en Puerto Rico tras el paso de los huracanes. Gran parte del territorio de los Estados Unidos aún sigue sin electricidad y con daños severos.

“No hay duda que estoy decepcionado”, dijo Beltrán en relación a la respuesta del gobierno federal. “Yo no soy el único. Hay mucha gente que está decepcionada. No hemos recibido algunos beneficios. Al ser parte de los Estados Unidos uno espera al menos recibir los mismos beneficios cuando las tragedias ocurren. El hecho que no hemos recibido esas ayuda, sí, es una decepción”.

Sin tinte político

Beltrán dijo que su decisión de no ir a la visita a la Casa Blanca no es un mensaje político.

“Trump es el presidente de los Estados Unidos”, dijo. “Si a veces no nos gustan las cosas que hace, o si nos gustan las cosas que hace, al final del día, él es el Presidente, así que esto no tiene nada que ver con eso. Honestamente, no me interesa la política. Estoy más en el lado del béisbol, en el lado del deporte. Esas son cosas en las cosas no tengo muchas opiniones”.

Beltrán, de 40 años, se retiró luego que los Astros ganaran la Serie Mundial en el otoño.

Los Astros, mientras tanto, dijeron el mes pasado que han recibido la invitación para visitar la Casa Blanca y planifican asistir.

Las visitas a la Casa Blanca por los equipos campeones han sido un evento recurrente desde la presidencia de Ronald Reagan, pero bajo Trump, se han convertido en ocasiones en un evento controversial.

Agencias