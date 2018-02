Condenan en México “injerencia” de EEUU contra Venezuela

febrero 3, 2018 - 8:02 am

Representantes de 50 organizaciones políticas y sociales de México rechazaron la visita que hizo este viernes el secretario del Departamento de EEUU, Rex Tillerson, a este país y condenaron los ataques que sostiene su Gobierno contra Venezuela.

Estas organizaciones se reunieron en la sede de la cancillería de México donde condenaron las injerencias de EEUU contra Venezuela y ratificaron el apoyo con el pueblo venezolano y el presidente Nicolás Maduro, reseña Telesur.

En este encuentro estuvo Rosa María Cabrera, integrante de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, quien consideró la injerencia de EEUU deben ser condenas en todos los países latinoamericanos y caribeños. “Anteriormente eran invasiones directas con marines; hoy es a través de sanciones, guerras mediáticas y económicas”, dijo, citada en una nota en la página web del canal.

Durante su estadía en México, Tillerson agredió a la soberanía de Venezuela, al anunciar que su gobierno ejercerá presión para forzar un cambio en Venezuela.

Por su parte, María García, representante de la coalición binacional contra Donald Trump, advirtió que el diplomático estadounidense vino a México para abordar temas como el muro fronterizo y la cancelación del programa Daca (Deferred Action for Childhood Arrivals por sus siglas en inglés), creado para atender a niños indocumentados en EEUU.

“Tillerson antes de salir a su gira por Latinoamérica no solo fue injerencista, fue insultante, abusivo y humillante, porque es un emisario de Trump. Viene a decir que si no hay muro, no hay Tratado de Libre Comercio, si no hay muro no hay reforma migratoria y si no hay muro no hay Daca. Él no viene a tratar ningún tema de seguridad”, añadió García.

Más temprano, el Partido de Trabajadores (PT) de Brasil rechazó las declaraciones de Tillerson, quien el pasado jueves insinuó que los militares venezolanos podrían convertirse en agentes de cambio.

Mediante un comunicado, el PT señalan que con estas declaraciones Estados Unidos reitera su carácter agresivo contra los pueblos que deciden ser soberanos.

Tillerson emprendió un periplo por algunos países de América Latina, con el fin de incrementar los ataques contra Venezuela. Ante ello, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, visita varios países de la región, con el fin de fortalecer a la unidad ante estos ataques.

Arreaza estuvo este jueves en Cuba y este viernes llegó a Belice y tiene previsto además visitar Nicaragua y San Vicente y las Granadinas.

