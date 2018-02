febrero 4, 2018 - 8:54 am

¿Quién no ha oído decir que el caldo de paticas de pollo sirve para levantar las defensas? ¿Qué médico no las ha sugerido como medicina alternativa? ¿Quién no se ha quejado del mal sabor del remedio natural?

Pues la crisis económica que vive Venezuela ha robado ese recuerdo de la mente en muchos zulianos. Las paticas de pollo ahora son consideradas toda una exquisitez. Las preparan en coco y en sopa para el almuerzo. El precio es su principal atractivo.

Las moscas acechan, el olor es insorpotable, pero los compradores abundan en las famosas calles de carne del mercado Las Pulgas de Maracaibo. “Quiero tres kilos de paticas de pollo para hacerlas el fin de semana”, le comenta una clienta a Jorly Romero, dueño de una carnicería.

El kilo de carne de primera está en 380 mil bolívares, la de segunda en Bs. 280 mil, mientras que en un kilo de paticas de pollo se invierten solo 60 mil bolívares y cómo rinden.

“Es lo que más se vende. La gente hace paticas de pollo en coco o las utiliza para darle sabor a las sopas. La crisis despierta el ingenio de las personas. Ya no es solo usada como receta natural para el cuerpo”, señaló Romero.

Los consumidores salen orgullosos con sus patas de pollo en bolsas del popular mercado marabino. Tiempo atrás nadie las miraba y poco se dejaban ver en los estantes.

Las visceras, valoradas en 70 mil bolívares, también son muy solicitadas, así como las alitas de pollo que cuestan Bs. 260 mil. Pero nada como las paticas.

Claro, los precios son de esta semana, los clientes se quejan de que los kilos de todo aumentan a diario, en la misma medida en que disminuye el poder adquisitivo del zuliano.

La carne de primera y la de segunda, otrora prioridad de las compras, permanecen por más tiempo en los estantes, quizá mirando con recelo el orgullo con el que salen las paticas de pollo al encuentro con las tradicionales salsas en coco del marabino.

Maidolis Ramones Servet

Fotos Mysol Fuentes

Noticia al Día