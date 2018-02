El primer gol de Coutinho con el Barça: “Hoy es un día muy feliz” (+Video)

febrero 8, 2018 - 8:51 pm

El brasileño del Barcelona Philippe Coutinho se mostró contento este jueves con el pase a la final de la Copa del Rey y su primer gol con la elástica azulgrana afirmando que “es un día muy feliz”.

“Para mí es la primera final, entonces es un momento muy especial, muy importante”, dijo Coutinho a la televisión Gol TV a pie de campo, insistiendo en que “hoy es un día muy feliz”.

“Estaba buscando en mis primeros partidos hacer mi primer gol. Hoy lo he conseguido marcar y he ayudado al equipo a pasar a la final”, añadió el centrocampista brasileño.

Preguntado por la próxima final de Copa contra el Sevilla el 23 de abril, Coutinho consideró que es “un momento muy especial, seguramente va a ser un gran partido, muy difícil como todas las finales, y ahora tenemos tiempo para prepararnos”.

First @FCBarcelona goal for @Phil_Coutinho .

GOAL ⚽ @Phil_Coutinho provides an instant impact and grabs a vital away goal for @FCBarcelona! Game over? #CopaDelRey #ValenciaBarca pic.twitter.com/ydQbCt8Kzv

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) 8 de febrero de 2018