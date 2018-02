Florido afirma que el Gobierno Nacional “tiene la soga en el cuello”

febrero 8, 2018 - 10:33 pm

Luis Florido, diputado de la Asamblea Nacional (AN) por el partido Voluntad Popular (VP), emitió una carta a través de su cuenta oficial en Twitter, titulada: “Importante carta de Luis Florido tras negociación en República Dominicana”, la cual está dirigida al pueblo venezolano y los actores políticos de oposición.

En la publicación colgada por el diputado en la mencionada red social, comentó: “(Nicolás) Maduro está asediado por el mundo democrático, la Unidad fortalecida porque demostró que los principios y derechos del pueblo NO se negocian”.

Según palabras de Florido en su carta, “el régimen demostró abiertamente al mundo que no está dispuesto a medirse en elecciones libres en Venezuela, apretándose así la soga que tiene en el cuello, que lo hace perder toda legitimidad ante la comunidad internacional”.

“El no firmar un acuerdo no debe desmoralizar a los venezolanos (…) Es la expresión de que no estamos dispuestos a cualquier cosa”, aclaró Florido, quien también es presidente de la Comisión de Política Exterior de la AN.

El diputado aseguró que “la Unidad no negoció los derechos del pueblo” porque “no se reconoció la fraudulenta Constituyente, ni se firmó un acuerdo que legitimara elecciones sin garantías en el país”.

Agencias