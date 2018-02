El Getafe ficha al futbolista que tiene más dinero que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

febrero 7, 2018 - 9:42 pm

El Getafe está cumpliendo una buena campaña en la máxima división de España y se acaba de reforzar con un futbolista que tiene pergaminos. Jugó en el Olympique de Marsella, el Arsenal, el Milan y el Crystal Palace y además vistió la camiseta de su selección. Pero al francés Mathieu Flamini se lo conoce por ser el futbolista más rico del planeta.

“Nunca he jugado en La Liga y me llamó la atención el proyecto del Getafe. El fútbol es mi pasión desde que tenía 6 años, estoy aquí para ayudar y no pienso en los intereses fuera del fútbol”, aseguró el mediocampista de 33 años que invirtió dinero en la compañía GF Biochemicals, que produce ácido levulínico, una molécula alternativa al petróleo.

La empresa para la que trabaja posee un valor potencial de 30.000 millones de euros (unos 36.800 millones de dólares). Verdaderamente, Flamini sigue con su carrera futbolística profesional por pasión, ya que cuando cuelgue los botines se volcará de lleno a la actividad industrial.

El galo informó que estuvo entrenando por su cuenta los últimos meses y se considera en forma, pese a que estuvo un semestre parado y que jugó su último partido oficial en mayo de 2017, en un encuentro por la Premier League ante el Manchester City.

Este domingo, el elenco azulón tendrá que visitar al líder Barcelona en el Camp Nou y Flamini no dudó en afirmar que está disponible para esta cita: “Sería muy bonito jugar contra el Barça, pero eso es decisión del entrenador”.

¡Tras finalizar el entrenamiento de hoy, sigue en directo a través de nuestro Facebook la rueda de prensa de presentación de @mathieuflamini! 👏💙#FlaminiAzulon pic.twitter.com/Js1zqAKxO7 — Getafe C.F. (@GetafeCF) 7 de febrero de 2018

Agencias