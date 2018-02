Jugadores de Filadelfia, monarcas del Super Bowl, se niegan a visitar a Trump

febrero 6, 2018 - 9:06 pm

Varios jugadores de las Águilas de Filadelfia, flamantes campeones de la NFL, no asistirán a la recepción del presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, una tradición que honra cada año al mejor equipo de fútbol americano de la temporada.

Por lo menos tres jugadores -Malcolm Jenkins, Torrey Smith y Chris Long- aseguraron públicamente ante diferentes medios de comunicación que no tienen la intención de acudir a la habitual recepción presidencial a los campeones del torneo.

“Personalmente no anticipo asistir a esa cita”, señaló hoy a la cadena CNN el jugador afroamericano Jenkins, que dijo no tener ningún mensaje para Trump después de la victoria (41-33) lograda este domingo por su equipo contra los Patriotas de Nueva Inglaterra en la 52ª edición de la Super Bowl.

Uno de sus compañeros, Chris Long, aseguró en una entrevista con una radio local que tampoco se presentará en la recepción del mandatario, para que aún hay que fijar una fecha.

“No, no voy a ir a la Casa Blanca. ¿Estás bromeando?”, apuntó Long, que ya desestimó la misma invitación el año pasado tras proclamarse campeón con los Patriotas de Nueva Inglaterra, su anterior equipo.

En los últimos meses, Trump ha atacado repetidamente a numerosos jugadores de la NFL por arrodillarse durante el himno nacional en señal de protesta contra sus políticas.

En este sentido, el también jugador de las Águilas, Torrey Smith, lamentó días antes de la final que el presidente del país cargase de esta manera contra compañeros que protestaban contra el racismo en Estados Unidos.

“No estamos protestando contra el himno, es una protesta durante el himno”, indicó el receptor afroamericano, que aseguró que tampoco irá a la recepción en la Casa Blanca.

Después de la final de la Super Bowl de este domingo, Trump felicitó al equipo de las Águilas por una “estupenda victoria” contra los Patriotas, teóricos favoritos a alzarse con el título nacional.

Congratulations to the Philadelphia Eagles on a great Super Bowl victory!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de febrero de 2018