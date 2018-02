LeBron podría ser jugador de los Warriors la próxima campaña

febrero 1, 2018 - 6:48 pm

LeBron James se prepara para, tan pronto concluya la presente temporada de la NBA, volver a probar la agencia libre. Y al parecer no descarta ningún destino, incluyendo a su más acérrimo rival en los pasados años.

James estaría dispuesto a reunirse con los campeones defensores de la NBA, los Warriors de Golden State, durante el periodo de agencia libre con la posibilidad de unirse al quinteto de la bahía para la próxima temporada. Todo dependerá si los Warriors podrían crear el espacio salarial para ofrecerle un contrato máximo, según reporta el periodista Chris Haynes de ESPN.

Le harían una oferta al “Rey”

No obstante, Haynes aclara que, al momento, no hay indicación que los Warriors estarían evaluando la posibilidad de hacerle una oferta a James. Se espera que este verano James decline su opción de $35.6 millones para seguir con los Cavaliers para la próxima temporada. Aunque decline la opción, no se descarta que James construya un nuevo contrato para quedarse en Cleveland, aunque su mala relación con el dueño Dan Gilbert y los problemas de esta temporada podrían forzarlo a buscar otro equipo.

En los pasados meses, varios medios han reportado que James, un veterano de 15 campañas, buscaría la mejor opción para ganar títulos en el último tramo de su carrera. James, al momento, suma tres campeonatos; dos con el Heat de Miami (2012 y 2013) y el conquistador por los Cavs en el 2016. Su norte sería alcanzar o sobrepasar los seis títulos de Michael Jordan, considerado el mejor jugador en la historia de la liga.

Golden State y Cleveland han disputado las últimas tres finales de la NBA, con los Cavs logrando el cetro en el 2016. Sin embargo, los Warriors ripostaron con la firma de Kevin Durant para ganar el campeonato el año pasado.

Empero, una posible firma de James luce muy complicada para los Warriors, quienes tendrían que descartar varios de sus jugadores claves. Según Haynes, la alternativa más real para Golden State sería adquirir a James en una movida de firma y cambio, en la que los Warriors traspasarían a Klay Thompson y Andre Iguodala a Cleveland. Además, Durant tendría que aceptar una reducción de salario, y comoquiera también tendrían que mover a Shaun Livingston.

Armaría un trabuco

Eso dejaría a los Warriors con un núcleo de LeBron James, Durant, Stephen Curry y Draymond Green, con un banco de reservas que tendría que ser construido con jugadores de bajo costo.

Agencias