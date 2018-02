Los partidos en Grandes Ligas se deben jugar en 2 horas y 55 minutos

febrero 2, 2018 - 10:25 pm

La oficina de las Grandes Ligas (MLB) está dispuesta a retirar una propuesta que implementaría un reloj de lanzamientos este año o en 2019 si la duración promedio de un juego de nueve innings cae al menos a 2 horas y 55 minutos durante la próxima temporada.

El jueves, tras la reunión trimestral entre dueños de los equipos, el comisionado de la MLB Rob Manfred recordó que los participantes en el encuentro le dieron autorización desde el receso previo a la campaña pasada para implementar el reloj, que establecería un límite de 20 segundos entre un pitcheo y otro.

Para las Grandes Ligas el reglamento se debe implementar en lo inmediato

Esta reforma en las reglas podría aplicarse de forma unilateral si no hay un acuerdo con el sindicato de peloteros. Las Grandes Ligas ha propuesto un acuerdo que introduciría paulatinamente el nuevo reglamento durante las próximas tres temporadas.

”Seguimos comprometidos al 100% con la idea de que necesitamos hacer cambios para acelerar el ritmo de los juegos. Y la mejor forma de hacerlo, por nuestro bien, el de los jugadores y, lo más importante, el de los fanáticos, consiste en lograr un acuerdo con los peloteros”, comentó Manfred. ”Entre los dueños existe la firme opinión de que necesitamos hacer algo sobre el ritmo de juego este año”.

Manfred pensó que estaba cerca de un acuerdo durante este receso previo a la temporada próxima, pero el líder del sindicato Tony Clark aseguró que los jugadores habían rechazado la propuesta y advirtió que no estaba en una posición para llegar a un acuerdo.

La MLB recibió comentarios del público. En una reunión realizada el 23 de enero con la presencia de Manfred, el subcomisionado Dan Halem y Clark, la oficina propuso que no hubiera reloj este año, sino que se implementara de a poco durante un trienio.

Habría reloj de pitcheos en 2019, si la duración promedio de un encuentro de nueve entradas es mayor a 2:55 horas este año, dijo Manfred. Una persona cercana al plan dijo a The Associated Press que la propuesta contemplaba un reloj de 18 segundos, que correría sólo cuando no hubiera corredores en las bases, y que las sanciones, consistentes en marcar una bola o un strike al jugador que demore el juego, no se aplicarían sino hasta el 1 de mayo.

Esa persona habló a condición de permanecer anónima, porque no se han anunciado los detalles.

Más propuestas de las Grandes Ligas

Las Grandes Ligas propuso que, si la duración promedio de un juego de nueve innings en 2019 era de 2:50 horas o mayor, se añadiera un reloj de 20 segundos cuando había hombres en las almohadillas para 2020, según la fuente. No se fijó un plazo específico para que el sindicato llegara a un acuerdo.

En 2017, la duración promedio de un encuentro de nueve episodios impuso un récord, con 3:05 horas. No ha llegado siquiera a 2:55 desde 2011, ni a 2:50 desde 2006.

Las conversaciones comenzaron después de la temporada de 2016, pero Manfred dijo que sólo se llevó a cabo un encuentro con la participación de los jugadores durante la temporada de 2017. Dicha reunión se realizó en agosto, en Washington.

Manfred consideró que los próximos 10 días son importantes en las negociaciones, aunque no haya un plazo. Los peloteros comenzarán a presentarse en los entrenamientos primaverales el 14 de febrero. Los juegos de pretemporada inician el 23 de ese mes.

”Ellos están bien al tanto de que tenemos un calendario que está corriendo”, advirtió Manfred. ”Esperamos algún tipo de respuesta a nuestra última sugerencia”.

El sindicato reconoce que la larga duración de los juegos constituye un problema, pero se resiste a la implementación de un reloj, como el que se ha usado durante tres temporadas en la Triple A y Doble A.

”Ellos piensan que esto puede resolverse sin un reloj de pitcheos”, explicó Manfred. ”Yo no veo necesidad de que esto se convierta en el origen de una gran disputa entre nosotros y los jugadores”.

Las mayores han propuesto también limitar el número de visitas que el cátcher, el coach y el mánager pueden realizar al montículo.

Pero las negociaciones se han complicado ante el lento avance de las transacciones en el mercado de agentes libres.

”Mientras estamos aquí hoy, en la primera semana de febrero, nos enfocamos en los más de 100 agentes libres que siguen disponibles”, señaló Clark en un correo electrónico enviado a la AP.

”Los jugadores y el sindicato seguimos comprometidos con la integridad competitiva de este deporte en todos los frentes, incluidas las reglas en el terreno”. Y se espera que las Grandes Ligas tengan igual compromiso.

