Miguel Cabrera continúa su proceso de rehabilitación física para volver al 100 % (+Video)

febrero 5, 2018 - 9:28 pm

El toletero venezolano Miguel Cabrera no pierde el enfoque y continúa su proceso de rehabilitación física al mas alto nivel.

El slugger criollo colgó un video en sus redes sociales en el que comparte parte de su rutina de trabajo para volver al 100 % de sus capacidades físicas para la venidera campaña en las Grandes Ligas con los Tigres de Detroit.

“Ahora mismo, mi competencia es entrenar”, escribió “Miggy” en la publicación que subió en su cuenta de Twitter.

El toletero aragüeño se deja ver haciendo trabajos de musculatura, levando peso y usando balones medicinales, ejercicios fundamentales para fortalecer su zona afectada.

La aparición de dos hernias discales en la parte baja de la espalda, mermó el rendimiento de Miguel Cabrera en la pasada temporada.

“Right now, my competition is training” #Miggy pic.twitter.com/QpLImWO1LP

— Miguel Cabrera (@MiguelCabrera) 5 de febrero de 2018