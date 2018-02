Muere el actor británico John Mahoney, a los 77 años

febrero 6, 2018 - 9:52 am

El actor John Mahoney, conocido sobre todo por haber dado vida durante 11 años a Martin Crane, el irascible padre de los personajes de Kelsey Grammer y David Hyde Pierce en Frasier, ha fallecido a los 77 años, según informan medios estadounidenses. A lo largo de su carrera, el actor británico estuvo nominado a dos premios Emmy y dos Globos de Oro y ganó un premio Screen Actor Guild precisamente por interpretar a Martin Crane en la famosa comedia televisiva, papel que interpretó entre 1993 y 2004.

Mahoney había participado en más de 30 filmes y había puesto voz en películas de animación como Antz o El gigante de hierro. El actor dejó su trabajo como editor de una revista médica cuando tenía casi 40 años para dedicarse a la actuación. Antes, había dado clases de inglés en la Western Illinois University en los años setenta.

Su carrera como actor en los teatros le valió un premio Tony en 1986 por su actuación en The House of Blue Leaves, además de otros reconocimientos por diferentes obras. En 2007 regresó a Broadway para un revival de Prelude to a Kiss. En el cine, Mahoney destacó en películas como Hechizo de luna, Dos estafadores y una mujer, Barton Fink y Ocho hombres.

Tras Frasier, en televisión volvió a aparecer en series como En terapia y Póquer de reinas.

El País