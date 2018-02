Presidente Maduro: “Estoy listo para la batalla electoral de este año”

febrero 3, 2018 - 7:07 pm

El presidente de la República, Nicolás Maduro, asumió este sábado el compromiso de llevar al fuerzas revolucionarias a una nueva victoria ante las próximas elecciones presidenciales convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para el primer cuatrimestre de este año.

“Ahora estoy deseoso de ir a la batalla electoral en el escenario en el que vayamos porque tengo fe en el pueblo, porque sé que el pueblo me va dar su amor, porque sé que el pueblo venezolano me ama y encima de cualquier dificultad me hará Presidente”, dijo en un acto que sostuvo con los partidos políticos: Unidad Popular Venezolana (UPV), Podemos y Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), en el Teatro Principal de Caracas.

En esta actividad que fue transmitida por VTV, los partidos socialistas Unidad Popular Venezolana, Podemos y el Movimiento Electoral del Pueblo, postularon a Nicolás Maduro como candidato a los comicios presidenciales que convocó la Asamblea Nacional Constituyente para el primer cuatrimestre de este año.

El Presidente manifestó que su misión es seguir el legado del comandante Hugo Chávez y trabajar siempre junto al pueblo.

“Soy el mismo que estuvo al lado de Chávez desde el mismo día 4 de febrero de 1992 hasta el 5 de marzo del 2013 cuando se despidió de nosotros. Soy el mismo que juró ante Chávez dar su vida con lealtad por llevar adelante su proyecto, su legado. He cumplido desde mi corazón”, manifestó.

Más temprano, se hizo un acto en Parque Central donde el Movimiento Tupamaro propuso a Nicolás Maduro como candidato presidencial en nombre de este organización.

AVN