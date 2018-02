Salma Hayek no le permite a su hija de 10 años tener redes sociales

febrero 2, 2018 - 7:44 pm

Salma Hayek considera que las redes sociales no son para los niños y por este motivo no permite que su hija de 10 años, Valentina Paloma use esas herramientas.

La actriz afirmó que mucha gente usa las redes para difamar, hacer bullying y propagar mentiras, así que en su opinión no es un ambiente sano para un niño.

“Las redes sociales son peligrosas, no son para los niños definitivamente”, asegura.

Aunque su hija sí mira videos de YouTube y mira fotos en Instagram, todo lo hace a través de la cuenta de su mamá, y con la debida supervisión.

La Botana