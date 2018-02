Salt Lake City se declara lista para aspirar a los Juegos Olímpicos de Invierno 2030

febrero 7, 2018 - 8:30 pm

La ciudad estadounidense de Salt Lake City, que acogió los Juegos Olímpicos de Invierno en 2002, se declaró lista este miércoles para lanzar su candidatura a la organización de la cita olímpica invernal de 2030.

“Utah está lista, ansiosa y capaz de acoger los Juegos Olímpicos una vez más”, escribió en su cuenta en Twitter el gobernador del estado de Utah, Gary Herbert, que acompañó con una fotografía que lo muestra firmando una resolución de apoyo a la candidatura votada por el parlamento estatal.

Utah is ready, willing and able to host the Winter Olympics again. #utpol #utleg pic.twitter.com/JBums6g5Dr

— Gov. Gary Herbert (@GovHerbert) 7 de febrero de 2018