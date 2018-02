Terminan los rumores: Kylie Jenner anuncia que ya es madre de una niña (Fotos+Video)

febrero 5, 2018 - 9:11 am

Mucho se ha divagado sobre si Kylie Jenner estaba o no embarazada. Su entorno ha permanecido callado como auténticas tumbas pese a que todo hacía indicar que había un nuevo miembro de la familia en camino. La pequeña de las Jenner ya no publicaba fotos de su cuerpo en su cuenta de Instagram y las apariciones públicas se podían contar con una mano.

Por no hablar de la famosa campaña de Calvin Klein que protagonizó junto a sus hermanas, en la que posaba tapada con una manta –un aspecto que añadió más leña al fuego sobre el posible embarazo-. Pues bien, después de más de 8 meses de incertidumbre, Jenner confirmó que ya es madre.

Lo hizo a través de las redes sociales con una de sus publicaciones más sinceras hasta el momento: “Lamento haberlos tenido desinformados sobre todos estos rumores. Entiendo que están acostumbrados a acompañarme en todos mis viajes. Mi embarazo ha sido algo que no he querido exponer al resto del mundo. Sabía que necesitaba prepararme para este nuevo papel en mi vida, de la manera más positiva, sana y sin estrés posible. No tenía planificado una gran exclusiva, sabía que mi bebé iba a sentir todo el estrés y emoción, así que decidí hacerlo de esta manera por mi hija y nuestra felicidad”.

“El embarazo ha sido la experiencia más bonita, empoderadora y que más me ha cambiado la vida y realmente voy a echarlo de menos. Agradezco la ayuda de mis amigos y especialmente a mi familia por hacer todo lo privado posible este momento tan especial. Mi preciosa y sana bebé llegó el uno de febrero y no podía esperar más para compartir esta bendición. Nunca había sentido tanto amor y felicidad como ahora. Gracias por entenderlo”, finaliza la publicación de Kylie Jenner.

Agencias