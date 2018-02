Tom Brady queda “frustrado” tras perder el Super Bowl: No siempre se puede ganar

febrero 5, 2018 - 9:55 am

El legendario mariscal Tom Brady admitió que dentro del equipo y en su propia persona había “frustración” por la manera como perdieron el partido de la 52 edición del Super Bowl de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) ante los Eagles de Filadelia (41-33).

Pero reconoció que tampoco era el momento de sacar más conclusiones que pasar página, felicitar a los nuevos campeones y seguir adelante.

“A penas han pasado minutos desde que perdimos el partido y por lo tanto no se puede hablar de lo que será mi futuro, aunque como es lógico tendré que analizar toda la situación”, declaró Brady. “Pero al final del camino no veo porqué no podría volver a jugar lo que será mi decimonovena temporada como profesional”.

Durante el partido ante los Eagles, Brady hizo su trabajo al completar 28 de 48 pases para 505 yardas, incluidos tres de anotación, sin interceptaciones, y dejó en 115,4 el índice de pasador.

Las 505 yardas aéreas de Brady, de 40 años, en activo desde la temporada del 2000, fueron la mayor cantidad lanzadas en la historia en un partido de playoffs, pero se quedó a las puertas de conseguir lo que hubiese sido su sexto trofeo Vince Lombardi.

Reconoce el gran juego que hizo el rival

“Creo que en la segunda parte hicimos mejor las cosas y cuando nos colocamos por delante en el marcador (33-32) fue el momento que no supimos aprovechar al hacer mejor defensa que nos hubiese permitido jugar con más tranquilidad en la ofensiva”, valoró Brady. “Pero todo el equipo luchó e intentamos a un rival que al final fue mejor que nosotros”.

La maldición de ser líder pasador

La derrota de Brady, que la noche anterior había sido elegido ganador de su tercer premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la liga, mantuvo la maldición de no poder ganar un Super Bowl a pesar de haber quedado como líder pasador en la temporada regular.

Desde el primer Super Bowl, ningún mariscal de campo líder pasador de la liga en temporada regular ha logrado consagrarse campeón.

Brady, que era el gran favorito a conseguirlo, ha perdido el Super Bowl dos veces después de liderar la liga en yardas aéreas durante la temporada regular.

Sufrió la primera derrota en el Super Bowl XLII, tras la temporada del 2007 cuando también recibió su primer premio de MVP, después que los Patriots perdieron 17-14 ante los Giants de Nueva York.

“No me preocupaba ni las marcas ni el ser el primero, lo único en lo que estaba concentrado era en ayudar a mi equipo a conseguir la victoria que al final no se nos dio por detalles y jugadas puntuales no supimos ejecutar”, destacó Tom Brady.

Agencias